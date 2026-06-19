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Pronostic États-Unis Australie : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

RD/YF
Pronostic États-Unis Australie : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

L’Analyse du match États-Unis contre Australie pour la Coupe du monde 2026. Découvrez notre pronostic : les deux équipes marquent pour booster vos paris !

Le contexte du match

Les États-Unis et l’Australie s’affrontent dans un match crucial de la Coupe du monde 2026, chacun ayant remporté sa première rencontre. Pour les États-Unis, qui ont battu le Paraguay 4-1 avec un doublé de Folarin Balogun, une victoire serait synonyme de qualification quasi assurée pour les huitièmes de finale. L’Australie, après une belle victoire 2-0 contre la Turquie, cherche également à continuer sur sa lancée. Le match se déroulera au Seattle Field, où les Américains bénéficieront du soutien de près de 69 000 supporters. Pour plus de détails sur les autres matchs du Mondial, consultez notre article sur les compositions de Suisse-Bosnie.

Forme récente — États-Unis

Date Domicile Score Extérieur Résultat
2026-06-13 États-Unis 4-1 Paraguay W
2026-06-06 États-Unis 1-2 Allemagne L
2026-05-31 États-Unis 3-2 Sénégal W
2026-03-31 États-Unis 0-2 Portugal L
2026-03-28 États-Unis 2-5 Belgique L

Forme récente — Australie

Date Domicile Score Extérieur Résultat
2026-06-14 Australie 2-0 Turquie W
2026-06-06 Australie 1-1 Suisse D
2026-05-31 Mexique 1-0 Australie L
2026-03-31 Australie 5-1 Curaçao W
2026-03-27 Australie 1-0 Cameroun W

Pour en savoir plus sur les coulisses du tournoi, lisez notre article sur Tori Penso, la deuxième femme à arbitrer un match de Coupe du monde masculine.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur
2025-10-15 États-Unis 2-1 Australie

Notre pronostic

Les États-Unis possèdent un léger avantage en jouant à domicile, mais l’Australie a montré de bonnes performances récemment. Nous recommandons le pari « les deux équipes marquent » pour ce match serré entre les États-Unis et l’Australie.

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En direct : États-Unis - Australie (0-0)

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