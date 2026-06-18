- Mondial 2026
- Gr. A
- Tchéquie-Afrique du Sud
Une deuxième femme à arbitrer un match de Coupe du monde masculine
Pionnière. En étant au sifflet de la rencontre entre la Tchéquie et l’Afrique du Sud ce jeudi pour le compte de la 2e journée du groupe A, Tori Penso a continué d’écrire l’histoire.
L’arbitre américaine est devenue la deuxième femme à arbitrer un match de Coupe du monde masculine, près de 3 ans et demi après Stéphanie Frappart, qui avait ouvert la voie en dirigeant la rencontre Costa Rica – Allemagne (2-4).
Frappart pas retenue pour ce Mondial
Ce n’est pas la première rencontre masculine que Penso arbitre. Au sifflet de plusieurs matchs internationaux comme Argentine – Venezuela en octobre 2025, cette dernière avait aussi officié à deux reprises lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier en étant au sifflet d’Al-Ain – Juventus et Dortmund – Ulsan.
Si Stéphanie Frappart n’a pas été retenue pour cette Coupe du monde 2026, six femmes font partie des 52 arbitres sélectionnés pour la compétition.
Doucement mais sûrement.Revivez Tchéquie-Afrique du Sud (1-1)
TM