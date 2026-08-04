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Strasbourg s'offre un nepo baby

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Strasbourg s'offre un nepo baby

Pepe Reina, Giovanni Reyna, ou les deux ? Comme attendu, Giovanni Reyna rejoint officiellement Strasbourg en provenance du Mönchengladbach. Le joueur américain de 23 ans s’engage en Alsace contre trois millions d’euros jusqu’en 2031. Reyna sort d’une saison mitigée en Allemagne, durant laquelle il aura joué 19 matchs. Il viendra renforcer un milieu strasbourgeois orphelin de Valentín Barco, parti du côté de Chelsea.

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Strasbourg est un des clubs les plus actifs de Ligue 1

Reyna, fils des internationaux américains Claudio Reyna et Danielle Egan Reyna, est déjà la sixième recrue de Strasbourg depuis le début du mercato et, au passage, la plus âgée, à seulement 23 ans. Pour rappel, la propriété de BlueCo a récemment officialisé les arrivées Angelo Candido, Diogo Sousa, Mateo Del Blanco, Benjamin Brantlind et Miłosz  Piekutowski, en plus du prêt du jeune de Chelsea Genesis Antwi.

Reyna à Chelsea dans un an.

Chelsea refourgue encore un de ses jeunes à Strasbourg

ABS

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