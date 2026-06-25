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Sur quelle chaîne regarder le match Paraguay – Australie ?

Sur quelle chaîne regarder le match Paraguay &#8211; Australie ?

Le match du mondial 2026 du Groupe D Paraguay – Australie aura lieu le vendredi 26 juin 2026 à 04:00 (heure française) au Levi’s Stadium de San Francisco Bay Area (Santa Clara). Le match est à suivre en direct sur beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 19:00 (heure locale, Amérique/Los Angeles).

Ce match est réservé aux abonnés.

Pronostic Paraguay Australie : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

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