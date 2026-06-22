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Le sélectionneur du Paraguay dézingue la FIFA
LV2 termes. Déjà scandalisé par l’exclusion de son joueur pour avoir masqué sa bouche lors d’un dialogue avec un adversaire, l’entraîneur du Paraguay est à nouveau monté au créneau. Cette fois, Gustavo Alfaro s’en est pris frontalement à la FIFA, et il n’a, encore une fois, pas pris de gants. Questionné sur la nécessité d’avoir le soutien de ses supporters, ce dernier a pointé le coût exorbitant pour assister à cette Coupe du monde 2026.
« Les gens que je connais traversent une période très difficile, car voyager est devenu très compliqué et très cher, a dénoncé Alfaro. Les Coupes du monde sont largement surestimées, les coûts, tout le reste, a-t-il vivement tancé. L’essence même du football s’est perdue. Et le football ne peut pas être un business, il doit rester du football… Et seul un groupe très restreint a la chance d’en profiter. »
« Le football, nous le possédons tous, surtout les plus pauvres »
Après avoir lâché que les pauses fraîcheur n’étaient que des « pauses publicitaires », le sélectionneur de l’Albirroja a voulu rappeler qu’au départ, le ballon rond appartenait surtout aux personnes dans le besoin : « Le football, nous le possédons tous, surtout les plus pauvres, car le jouet le moins cher était un ballon, parfois difficile à se procurer, mais 22 personnes pouvaient jouer avec un seul jouet. Le pouvoir du football est donc immense. Et c’est ce que nous devons défendre. »Le sélectionneur du Paraguay crie au complot
TM