Le sélectionneur du Paraguay dézingue la FIFA

LV2 termes. Déjà scandalisé par l’exclusion de son joueur pour avoir masqué sa bouche lors d’un dialogue avec un adversaire, l’entraîneur du Paraguay est à nouveau monté au créneau. Cette fois, Gustavo Alfaro s’en est pris frontalement à la FIFA, et il n’a, encore une fois, pas pris de gants. Questionné sur la nécessité d’avoir le soutien de ses supporters, ce dernier a pointé le coût exorbitant pour assister à cette Coupe du monde 2026.

« Les gens que je connais traversent une période très difficile, car voyager est devenu très compliqué et très cher, a dénoncé Alfaro. Les Coupes du monde sont largement surestimées, les coûts, tout le reste, a-t-il vivement tancé. L’essence même du football s’est perdue. Et le football ne peut pas être un business, il doit rester du football… Et seul un groupe très restreint a la chance d’en profiter. » « Le football, nous le possédons tous, surtout les plus pauvres »

Après avoir lâché que les pauses fraîcheur n’étaient que des « pauses publicitaires », le sélectionneur de l’Albirroja a voulu rappeler qu’au départ, le ballon rond appartenait surtout aux personnes dans le besoin : « Le football, nous le possédons tous, surtout les plus pauvres, car le jouet le moins cher était un ballon, parfois difficile à se procurer, mais 22 personnes pouvaient jouer avec un seul jouet. Le pouvoir du football est donc immense. Et c’est ce que nous devons défendre. »

Bielsa n’est plus seul.

Le sélectionneur du Paraguay crie au complot