Federico Viñas pourra vous aider, mais à certaines conditions

Le fair-play, c’est sympa deux minutes. L’image insolite de cette nouvelle nuit de Coupe du monde nous vient tout droit de Miami où l’Uruguay y affrontait le Cap-Vert. Bien que la rencontre se soit soldée sur un match nul (2-2), le match a été marqué par une action en particulier de Federico Viñas. Et l’histoire commençait bien, avec tout le fair-play escompté pendant un Mondial.

Les soins attendront

Alors que son adversaire Telmo Arcanjo souffrait de crampes aux alentours de la 44e minute de jeu (c’est tôt quand même), l’Uruguayen est venu l’aider à s’étirer pour le soulager. Sauf que l’attaquant du Real Oviedo l’a rapidement lâché en voyant la Celeste partir à l’attaque et se procurer une action de but. Une attitude qui s’est montrée qui plus est payante puisque ces coéquipiers ont égalisé sur cette action par l’intermédiaire de Maximiliano Araújo, même si Viñas n’a pas été impliqué directement.

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C’est l’intention qui compte.

L’Uruguay se casse aussi les dents sur le Cap-Vert