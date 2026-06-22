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La nouvelle statue gigantesque de Messi

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La nouvelle statue gigantesque de Messi

Dieu est argentin. Déjà honoré à Calcutta (Inde), Lionel Messi a eu le droit à une nouvelle statue. Cette fois c’est dans son pays natal, plus précisément à Cutral Co, qu’une immense œuvre de 26 mètres de haut et de 70 tonnes a été inaugurée dimanche. Celle-ci représente la Pulga agenouillée avec le trophée de la Coupe du monde entre les jambes, avec le maillot de la sélection argentine, la main gauche posée sur le cœur et la droite levée vers le ciel.

Vivement critiquée sur les réseaux sociaux

Cette sculpture, réalisée par l’artiste Aldo Beroisa, n’est pourtant pas du goût de tout le monde. Même si elle est la plus grande statue de l’idole argentine jamais réalisée, sa couleur blanche éclatante et la posture du joueur ont provoqué de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Certains trouvent que le visage de la statue ressemble davantage au sélectionneur Lionel Scaloni, quand d’autres la trouvent simplement moche ou de mauvais goût.

La comparaison avec l’œuvre en bronze totalement ratée représentant Cristiano Ronaldo ressort même parfois dans les commentaires : « Elle fait une sérieuse concurrence à la statue de Ronaldo. » En attendant, à 39 ans, l’octuple Ballon d’or continue d’écrire sa légende. Pour l’entrée en lice de l’Albiceleste dans ce Mondial 2026, Messi a inscrit un triplé face à l’Algérie.

Au tour de l’Autriche maintenant ?

En direct : Argentine - Autriche (0-0)

TM

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