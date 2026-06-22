Mohamed Salah veut marquer l’histoire de son pays

Le Pharaon du peuple. L’Égypte s’est imposée (3-1), ce lundi matin, face à la Nouvelle-Zélande à Vancouver. À la baguette, Mohamed Salah, flamboyant auteur d’un pion et d’une passe dé. Une prestation qui est à l’origine de la toute première victoire en Coupe du monde du pays.

L’ailier de Liverpool est revenu sur cet exploit : « Nous pouvons entrer dans l’histoire en terminant premiers du groupe et, dans les années à venir, vous vous souviendrez de cela comme de l’un de nos plus grands exploits. Il faut simplement profiter d’aujourd’hui, profiter de demain, puis se concentrer sur le prochain match. »

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Vancouver, c’est Le Caire

C’est une performance historique pour le quintuple champion d’Afrique, rendue également possible grâce à ses supporters, d’après Mo Salah : « On a l’impression de jouer en Égypte, avec tous ces supporters vêtus de rouge. Tout le monde est heureux et enthousiaste. Je ne sais pas quoi dire, l’ambiance est incroyable. » En cas de victoire ou de match nul face à l’Iran, ce samedi (5 h), les Pharaons finiraient premiers de leur groupe, s’offrant un tableau potentiellement plus favorable pour la suite.

Comment écrit-on « exploit » en hiéroglyphes ?

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