Premiers Potos S01E02 : Paul a fait un rêve prémonitoire (spoiler : ça va mal se passer)

Dans ce deuxième épisode de Premiers Potos , la websérie de Parions Sport diffusée sur So Foot, Paul débarque au bar avec une certitude : il a rêvé du résultat du match. La suite est prévisible. Enfin, pas pour lui.

Paul est formel : cette nuit, il a rêvé du match, de son scénario et du résultat. Il reconstitue la scène devant ses trois amis médusés. Mais Jeanne, encyclopédie vivante du football mondial, a une info de dernière minute. Et une question se pose pour la bande de potes : qui faut-il écouter dans ces cas-là ?

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