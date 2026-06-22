Malgré les pauses fraîcheur, on voit plus de football lors de ce Mondial

La FIFA a-t-elle enfin pris des mesures qui fonctionnent ? Selon une étude menée par Opta, le temps de jeu effectif de ce Mondial est bien plus élevé que lors de l’édition russe ou qatarie.

D’après les chiffres de l’entreprise anglaise, ce Mondial affiche un temps de jeu effectif moyen de 57 minutes et 22 secondes pour des rencontres expédiées en 96 minutes, soit des matchs plus courts qu’au Qatar (101 minutes et 22 secondes) mais avec quasiment autant de ballon vivant (58 minutes et 3 secondes). Comparé à la Russie, où le chrono s’arrêtait à 54 minutes et 52 sec de jeu réel pour 97 minutes de spectacle global, la progression est nette.

L’effet direct des nouvelles règles ?

Avant ce Mondial, la FIFA avait annoncé de nouvelles mesures d’arbitrage par la voix de Pierluigi Collina, le chef des arbitres. Le compte à rebours pour les touches et les six mètres, la minute pour les joueurs qui ont recours à l’intervention des soigneurs et le délai de dix secondes pour sortir du rectangle vert lors des changements, ces nouvelles règles sont en train de porter leurs fruits et c’est encore plus frappant quand on analyse les pourcentages. Lors de cette Coupe du monde, le temps de jeu consacré au jeu et uniquement au jeu est de 59,38 % contre 56,86 % en 2022 et 56,25 % en 2018.

Pas une raison pour généraliser les pauses fraîcheur, hein.

À la Coupe du monde, l'arbitrage renoue avec le jeu