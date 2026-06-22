Le maire de Marseille ne veut plus d’une équipe « qui fasse honte »

Stéphane Richard, un choix payan ? L’OM étant officiellement qualifié en Ligue Europa, le duo Richard-Lorenzi va avoir du pain sur la planche pour remettre l’OM d’aplomb après les différents fiascos de l’exercice précédent. Interrogé par BFM Marseille sur la nouvelle présidence du club olympien, le maire de Marseille est revenu sur la saison « difficile » du club et ce qui attend l’ancien patron d’Orange : « Le président Richard prend la présidence de l’Olympique de Marseille dans un moment très compliqué et c’est très courageux de sa part. […]. Il va devoir réorganiser son club et avoir une équipe qui soit rapidement performante. »

Le début d’une « autre histoire »

Si les mauvais résultats de la saison passée sont encore dans toutes les têtes en Provence, Benoît Payan ne fait pas office d’exception. En fidèle supporter de l’OM, le maire veut « une équipe qui ne nous fasse plus honte et qui soit constante ». Il est également revenu sur les faux espoirs de la saison dernière « avec un beau début de saison », mais reste persuadé qu’une « autre histoire » attend le champion d’Europe 1993 dans les prochaines années à venir.

Il faudra déjà passer la DNCG sans se faire taper sur les doigts.

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