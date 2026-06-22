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Un joueur algérien forfait pour la suite de la Coupe du monde ?

EM
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Un joueur algérien forfait pour la suite de la Coupe du monde ?

Serait-ce la fin du rêve américain pour l’Algérien ? C’est la tuile pour Mohammed Amoura. L’attaquant algérien est forfait pour les rencontres face à la Jordanie, ce mardi (5 heures) et face à l’Autriche le 28 juin (4 heures). Le joueur de Wolfsburg s’est blessé à la cuisse lors de l’entraînement de ce samedi, le contraignant à une période d’indisponibilité de deux semaines, d’après DZ Foot.

Ce n’est pas sa saison

Après la baffe reçue face à Messi et compagnie (3-0), la blessure d’Amoura, entré en jeu à la place du Marseillais Amine Gouiri, tombe au pire moment pour des Fennecs.

Ce coup dur s’ajoute à une fin de saison particulièrement compliquée pour l’attaquant de 26 piges, qui n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 15 février dernier.

Une galère de plus, une !

La fédération algérienne aurait saisi la FIFA au sujet de l’arbitrage du match contre l’Argentine

EM

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