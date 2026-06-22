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Un joueur algérien forfait pour la suite de la Coupe du monde ?
Serait-ce la fin du rêve américain pour l’Algérien ? C’est la tuile pour Mohammed Amoura. L’attaquant algérien est forfait pour les rencontres face à la Jordanie, ce mardi (5 heures) et face à l’Autriche le 28 juin (4 heures). Le joueur de Wolfsburg s’est blessé à la cuisse lors de l’entraînement de ce samedi, le contraignant à une période d’indisponibilité de deux semaines, d’après DZ Foot.
Ce n’est pas sa saison
Après la baffe reçue face à Messi et compagnie (3-0), la blessure d’Amoura, entré en jeu à la place du Marseillais Amine Gouiri, tombe au pire moment pour des Fennecs.
Ce coup dur s’ajoute à une fin de saison particulièrement compliquée pour l’attaquant de 26 piges, qui n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 15 février dernier.
Une galère de plus, une !La fédération algérienne aurait saisi la FIFA au sujet de l’arbitrage du match contre l’Argentine
EM