Pronostic Norvège Sénégal : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Le futur adversaire des Bleus, la Norvège, affronte le Sénégal le 23 juin, à 2 heures du matin. Découvrez notre analyse du match, les cotes, et notre pari recommandé sur la victoire de la Norvège.

Informations clés La Norvège a battu l’Irak 4-1 lors de son dernier match.

Le Sénégal a perdu 1-3 contre la France.

Aucune confrontation récente entre la Norvège et le Sénégal.

Erling Haaland a marqué un doublé contre l’Irak.

Infos du match Stade New York New Jersey Stadium (East Rutherford, NJ, USA) — capacité 80 663 Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 2 Entraîneur Norvège Staale Solbakken Entraîneur Sénégal Pape Thiaw

La Norvège et le Sénégal s’affrontent lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026, dans un contexte où les deux équipes ont des enjeux bien distincts. Après une victoire convaincante 4-1 contre l’Irak, la Norvège, menée par Erling Haaland, aborde ce match avec optimisme et ambition de qualification. Le Sénégal, de son côté, a subi une défaite 1-3 face à la France et se voit contraint de réagir pour éviter une élimination précoce. Les deux équipes montrent des capacités offensives notables, mais la Norvège semble avoir un léger avantage tactique, notamment grâce à son pressing haut et à la présence d’Erling Haaland en pointe.

Forme récente de la Norvège

Date Domicile Score Extérieur Résultat 16/06/2026 Irak 1-4 Norvège V 07/06/2026 Maroc 1-1 Norvège N 01/06/2026 Norvège 3-1 Suède V 31/03/2026 Norvège 0-0 Suisse N 27/03/2026 Pays-Bas 2-1 Norvège D

La Norvège, dirigée par Staale Solbakken, affiche une bonne dynamique avec deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Leur succès récent face à l’Irak a montré une efficacité offensive impressionnante, notamment grâce à un doublé de Haaland, qui totalise 57 buts en 51 sélections. Cette performance s’inscrit dans une stratégie de pressing haut et d’exploitation rapide des transitions, un atout majeur face à des équipes moins bien organisées défensivement.

Ne manquez pas notre soirée de projection So Foot pour France – Norvège le vendredi 26 juin 2026.

Forme récente du Sénégal

Date Domicile Score Extérieur Résultat 16/06/2026 France 3-1 Sénégal D 09/06/2026 Arabie saoudite 0-0 Sénégal N 31/05/2026 États-Unis 3-2 Sénégal D 31/03/2026 Sénégal 3-1 Gambie V 28/03/2026 Sénégal 2-0 Pérou V

Le Sénégal, sous la houlette de Pape Thiaw, peine à trouver sa régularité. Malgré des victoires notables contre la Gambie et le Pérou, les Lions de la Teranga ont montré des faiblesses défensives contre la France et les États-Unis. Sadio Mané, bien qu’expérimenté, pourrait ne pas suffire face à une équipe norvégienne en pleine confiance. L’absence de résultats contre des équipes européennes ajoute de la pression sur le Sénégal.

Historique des confrontations

La Norvège et le Sénégal ne se sont pas rencontrés récemment dans des compétitions officielles, ce qui rend l’analyse de la confrontation directe impossible à partir des données fournies.

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Consultez aussi notre analyse du match Argentine-Autriche pour la Coupe du monde 2026.

Notre pari bonus

Le pari « Plus de 2,5 buts dans le match » est coté à 1,91. Les performances récentes, avec 4 buts marqués par la Norvège contre l’Irak et un match à 4 buts entre le Sénégal et la France, suggèrent un match ouvert et potentiellement riche en occasions. La dynamique offensive des deux équipes renforce cette tendance.

En conclusion, bien que la Norvège semble avoir l’avantage, le résultat reste incertain. Les paris sportifs impliquent des risques, et il est essentiel de jouer de manière responsable.

En direct : Norvège - Sénégal (0-0)