Pape Thiaw dévoile la « meilleure équipe européenne »

Pape Thiaw craint-il plus les Vikings que les Gaulois ? Alors que le Sénégal retrouvera les Bleus cet été au Mondial, Pape Thiaw n’a, semble-t-il, pas si peur que ça des hommes de Didier Deschamps. Enfin, peut-être, mais vraisemblablement beaucoup moins que de la Norvège.

« Pour moi, en ce moment, c’est même la meilleure équipe européenne »

En conférence de presse, le sélectionneur sénégalais s’est ainsi penché sur le niveau du groupe I, notamment sur nos amis nordiques, véritable poil à gratter du groupe (demandez aux Italiens). « Je pense que c’est une excellente équipe, pour moi en ce moment c’est même la meilleure équipe européenne, a-t-il ainsi lâché. Elle montre de très bonnes choses, même si elle a perdu son dernier match sans ses deux stars. »

Vainqueur face au Pérou dans une belle fête au Stade de France, le Sénégal doit encore affronter la Gambie mardi avant de se tourner vers le Mondial, qui passera par deux amicaux face à l’Arabie saoudite et les États-Unis.

Tout de même interrogé sur l’analyse de Kylian Mbappé concernant la quantité de talents en équipe de France, Thiaw n’y est, là non plus, pas allé par quatre chemins : « Nous, on va à la Coupe du monde pour exister, pas juste pour jouer contre la France, mais pour exister. » Mbappé, Cherki, Kanté, Dembélé, balle**** frère !

Surtout que la dernière fois que la France a débarqué au Mondial avec une armada offensive, le Sénégal n’en a pas eu grand-chose à faire.

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