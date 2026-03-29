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La vision du capitanat de Kylian Mbappé

LB
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La vision du capitanat de Kylian Mbappé

L’âge des responsabilités. Devenu capitaine de l’équipe de France en mars 2023, Kylian Mbappé s’est confié lors d’une interview à Téléfoot de ce qu’incombe ce poste et son rôle de leader auprès de ses coéquipiers.

Seule la victoire compte

« Maintenant, j’ai pleine mesure du rôle que le coach et les joueurs attendent de moi, de la place qu’ils veulent que j’occupe et de l’espace que je dois laisser à l’ensemble du groupe », a expliqué l’attaquant madrilène. Depuis qu’il a récupéré le brassard après la retraite internationale de Hugo Lloris, Mbappé a d’abord plaisanté en indiquant que cette distinction lui « a appris à devoir aller plus souvent en conférence de presse », avant d’ajouter qu’il devait avant tout prendre soin des autres. « Je suis devenu la star de l’équipe en 2022. C’est très différent. Tout le monde se concentre sur toi, se demande si tu vas bien. Là, en 2026, c’est complètement différent car c’est l’inverse, c’est moi qui dois prendre soin de tout le monde. Quand j’ai commencé chez les pros, certains étaient gamins, ça fait bizarre de parler comme un vieux alors que je ne suis pas vieux. »

Avant d’affronter la Colombie en match amical ce dimanche soir, le capitaine tricolore a également estimé qu’il y avait « plus de talent et de potentiel qu’en 2022 ». Après être passé tout proche du back-to-back face à l’Argentine lors du Mondial au Qatar, le numéro 9 des Merengues a avoué que seuls les résultats pourront affirmer que le groupe actuel est plus fort que celui de 2022 : « Pour être considérée comme une équipe forte, il faut gagner et montrer sur le terrain qu’on est capable de gagner ensemble (…) C’est que la victoire qui vous dira si vous êtes meilleurs que les générations d’avant ».

Des paroles et des actes.

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LB

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