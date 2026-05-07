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N'Golo Kanté qui roaste Alain Boghossian : Netflix rend ce rêve possible

TC
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N'Golo Kanté qui roaste Alain Boghossian : Netflix rend ce rêve possible

Les Bleus sont-ils aussi drôles que fort au football ? Netflix vient d’annoncer la sortie d’une nouvelle émission « roast » autour des deux équipes françaises ayant remporté la Coupe du monde. Champions du monde 1998 et 2018 se retrouveront dans l’émission « Dans la sauce », dès le 3 juin et animée par Paul de Saint Sernin. Des sessions vannes entre potes et entre vainqueurs avec comme but ultime des punchlines à l’américaine : pas mal avant une Coupe du monde aux US non ?

Des invités extérieurs

Bien que nous ne connaissions pas l’identité des joueurs des deux générations qui participeront, certaines figures du monde humoristique français sont d’ores et déjà conviés pour l’évènement. Hakim Jemili, Pablo Mira, Kheiron et d’autres invités viendront aider les ex-Bleus dans leur quête de vérité. De quoi apprendre quelques secrets sympas sur les dessous du football français ?

Hâte de voir N’Golo Kanté sortir toutes les vannes qu’il a gardé bien au chaud pendant toutes ces années.

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TC

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