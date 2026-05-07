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La fédération espagnole cloue le bec de Gerard Piqué

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La fédération espagnole cloue le bec de Gerard Piqué

Le fou de la Liga 2 est enfin puni. La Fédération espagnole de football (RFEF) a infligé une suspension de six matchs à Gerard Piqué, ce mercredi, quelques jours après s’en être pris à l’arbitrage lors de la défaite du FC Andorre face à Albacete (0-1) en Liga 2.

Piqué vs Arbitrage saison 2026, épisode 14

L’ancien joueur du FC Barcelone, aujourd’hui propriétaire du club andorran, a également fait preuve d’une attitude menaçante envers Alonso de Ena Wolf, l’arbitre du match, à la mi-temps. Le champion du monde 2010, auteur de multiples comportements déplacés contre le corps arbitral cette saison, a également été interdit de pratiquer toute activité liée au football pendant deux mois.

Qu’on lui coupe son compte Twitch, tant qu’on y est.

Gerard Piqué continue de s’en prendre aux arbitres

CT

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