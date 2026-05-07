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Une place en finale et un énorme chèque : le PSG a tout gagné à Munich

EM
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Une place en finale et un énorme chèque : le PSG a tout gagné à Munich

Paris n’aura pas besoin de se serrer la ceinture. En atteignant la finale de la Ligue des champions, le club de la capitale va encaisser 18,5 millions d’euros de plus grâce à la cagnotte Leetchi renommée « Parcours UEFA ». Blague à part, le PSG est déjà assuré de toucher 139,4 millions d’euros à l’issue de la compétition. Avec une victoire finale dans trois semaines, le montant total pourrait avoisiner les 150 millions d’euros.

La C1, un chemin vers l’or ?

Même si le prestige de gagner la compétition prend le dessus sur l’aspect financier, participer à la Ligue des champions devient presque vitale pour les clubs au vu de la situation financière, notamment en France. Et pour cause, les équipes qualifiées pour la compétition empochent 18,62 millions d’euros grâce à leur seule participation. Lors de la première phase de classement, chaque victoire rapporte 2,1 millions d’euros et 700 000 euros pour un match nul. À chaque tour passé, l’addition augmente et le sourire s’allonge chez les comptables.

Bonne nouvelle : avec ces 150 millions d’euros, ils pourront s’inspirer de Demirovič et offrir la tournée générale à tout le Parc des Princes.

PSG-Arsenal : un derby européen ?

EM

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