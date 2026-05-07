PSG-Arsenal : un derby européen ?

Le coup d’envoi de la finale de Ligue des champions est dans 23 jours, mais cette affiche couvre déjà un record, assez anecdotique mais qui a le mérite d’exister. Bien que la Manche les sépare, Paris et Londres ne sont distants que de 342 km. Comme l’a repéré L’Équipe, il s’agit de la distance la plus courte concernant des finalistes de C1 issus de pays différents.

Le précédent record appartenait déjà à un club français et la finale lui avait plutôt souri. La distance entre Marseille et Milan pour la finale de 1993 était de 387 km.

188 km, c’est le record pour une Coupe d’Europe

Toutes coupes d’Europe confondues, seulement six affiches entre villes de pays distincts sont moins éloignées que Londres et Paris. Pour retrouver la finale opposant les deux villes les plus proches, il faut remonter en 1975 où le Borussia Mönchengladbach et Twente se sont affrontés en Coupe de l’UEFA, avec seulement 118 km d’écart entre les deux villes.

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