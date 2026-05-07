Manchester City sacré champion d'Angleterre après dix ans d'attente

Faim de règne. Après dix ans d’attente, l’équipe féminine de Manchester City est sacrée championne d’Angleterre après le match nul concédé par Arsenal sur la pelouse de Brighton (1-1). Les Gunners qui comptent désormais dix points de retard sur les Citizens ne pourront pas combler cet écart alors qu’il ne leur restent que deux matchs à disputer.

Six ans d’hégémonie de Chelsea balayés

Alors que Manchester City compte 52 points à l’aube de la dernière journée de championnat, Chelsea qui occupe la deuxième marche du podium compte six points de retard. C’est donc la première fois depuis six ans que les Blues ne vont pas remporter la WSL. Pire encore, les protégées de Sonia Bompastor pourraient chuter à la troisième place si elles s’inclinent face à Manchester United et qu’Arsenal venait à remporter ses deux matchs restants.

Our watch party... before the full-time whistle 🫣 pic.twitter.com/W57Mcr682e — Manchester City Women (@ManCityWomen) May 7, 2026

Depuis 2016 et le premier titre de Manchester City, le championnat n’avait été remporté que par des équipes londoniennes, à savoir Arsenal ou Chelsea. Andrée Jeglertz, pour sa première pige avec les Citizens, a donc mis fin à dix ans d’hégémonie de la capitale britannique.

En attendant le back-to-back si l’équipe masculine parvient à remporter la Premier League ?

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