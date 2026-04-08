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Gerard Piqué continue de s'en prendre aux arbitres

CT
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Gerard Piqué continue de s'en prendre aux arbitres

Il aime piquer au vif. Gerard Piqué, l’ancien défenseur du FC Barcelone, ne fait pas parler de lui que pour la Kings League. Actuellement propriétaire du FC Andorre, la légende Blaugrana s’en est violemment pris au corps arbitral à la mi-temps du match de deuxième division espagnol entre son club et Malaga (3-3) en Liga 2 le 1er avril.

« Une fois la première mi-temps terminée, et alors qu’il se trouvait dans le tunnel menant aux vestiaires, M. Gerard Piqué Bernabéu s’est approché du premier arbitre assistant de manière agressive, criant et pointant son index vers lui à quelques centimètres de son visage, répétant à plusieurs reprises : « C’est un vol historique » et « Je vais poster ça sur Twitter », indique l’arbitre de la rencontre dans son rapport.

12 000 euros d’amende

Suite à cet incident, la commission de Fédération royale espagnole de football (RFEF) a condamné Gerard Piqué à verser une amende de 12 000 euros ce mardi. Le catalan est coutumier du fait : il a déjà écopé de deux amendes de 9 000 € pour avoir franchi les limites, un peu plus tôt dans la saison, après avoir échappé une première fois en septembre 2025. Les multiples déboires de Gérard Piqué pourraient entraîner des punitions encore plus lourdes au club andorran.

Rappelons qu’il a fait l’exploit d’être expulsé pour son dernier match professionnel pour des contestations (voir plus) envers l’arbitre.

« Vous êtes des voyous, c’est une honte », Gerard Piqué pète un câble contre un arbitre en Andorre

CT

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