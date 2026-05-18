Bruno Genesio tiraillé entre Lille et l'OM ?

Le premier rappeur-entraîneur de l’histoire du foot français. Après une seconde partie de saison du tonnerre et une série de treize matchs sans défaite en Ligue 1, Lille s’est directement qualifié pour la phase de ligue de la Ligue des champions pour la cinquième fois seulement de son histoire. Le LOSC peut dire merci au gros travail de son Pep préféré : Bruno Genesio.

Un intérêt de l’OM

Sauf que les Lillois ont un problème : l’ancien coach du Stade rennais arrive en fin de contrat cet été. Si le club du Nord n’a pas encore officialisé son départ, ses chances de rester sont minimes, comme en informe L’Équipe. Outre le manque de soleil et surtout une grosse fatigue sur le plan personnel, l’entraîneur ayant perdu un proche cette année, le canard relate également qu’un autre membre du top 5 de Ligue 1 a manifesté son intérêt : l’OM. Le coach de 59 ans n’aurait pas informé les joueurs de son départ, lors d’un barbeuc de fin de saison organisé par le club ce lundi midi. Arrivé au LOSC en 2024, Bruno Genesio a participé à qualifier deux fois d’affilée Lille en coupes d’Europe.

En revenant de loin cette année.

OM-Rennes, un match record dans les cinq grands championnats