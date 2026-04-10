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Bruno Genesio endeuillé par le décès de son père

TC
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Bruno Genesio endeuillé par le décès de son père

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux ce vendredi après-midi, le LOSC a annoncé le décès du père de Bruno Genesio. L’entraîneur français de 59 ans, en deuil, n’a donc pas pu participer à la traditionnelle conférence de presse d’avant-match prévue ce vendredi, et il pourrait également manquer le déplacement de son équipe contre Toulouse dimanche après-midi.

Le football passe au second plan

Alors que les Dogues viennent de remporter le derby du Nord contre le voisin lensois, ces derniers auront sans doute à cœur d’enchaîner face au TFC dans un match décisif pour la course à l’Europe. Leur motivation pourrait être décuplée en raison de la période de deuil que traverse Bruno Genesio. Dimitri Farbos, l’adjoint du technicien, devrait être aux commandes pour ce week-end.

Un dirigeant lillois agressé en marge du derby du Nord

TC

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