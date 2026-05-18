La liste de la Croatie pour la Coupe du monde avec l’éternel Modrić

Il y a comme des ić. Ce lundi après-midi, le sélectionneur croate Zlatko Dalić a annoncé sa liste des 26 Croates qui s’envoleront vers l’Amérique du Nord pour aller y disputer la 7e Coupe du monde de l’histoire de leur petit pays de 4 millions d’habitants. À 40 ans, l’increvable Luka Modrić va disputer le cinquième Mondial de sa riche carrière après 2006, 2014, 2018 et 2022. La légende du Real Madrid sera accompagnée par d’autres vieux briscards, parmi lesquels Ivan Perišić (37 ans), Andrej Kramarić (34 ans) ou encore Ante Budimir (34 ans) et Mateo Kovačić (32 ans).

Du neuf avec du vieux

Au total, ce sont pas moins de treize survivants qui étaient déjà dans la liste de 2022 qui seront aussi du voyage vers les États-Unis, le Canada et le Mexique. Auteur d’une superbe saison en Allemagne avec Hambourg (6 buts en 28 matchs de Bundesliga), le prodige croate Luka Vušković (défenseur central) sera bien évidemment de la partie, à l’instar des autres talents de la nouvelle génération comme le milieu offensif de Côme Martin Baturina (23 ans) et le milieu de l’Inter Petar Sučić (22 ans). En difficulté à Wolfsburg cette saison, l’ancien Rennais Lovro Majer (28 ans) a été intégré à une liste de sept réservistes.

Vice-champions du monde en 2018 puis troisièmes en 2022, les Vatreni évolueront dans un groupe relativement ouvert. Ils affronteront notamment l’Angleterre le 17 juin (22 heures en France) pour leur entrée en lice, avant de se mesurer respectivement au Panama (mercredi 24 juin à 1 heure du matin) et au Ghana (samedi 27 juin à 23 heures).

Une équipe d’Ehpad qui terrorise Kane et Bellingham, soyez prêts.

Vers une fin de saison pour Luka Modrić ?