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La Colombie défaite avant d’affronter les Bleus

TM
Réactions
La Colombie défaite avant d’affronter les Bleus

Croatie 2-1 Colombie

Buts : Vušković (6e) et Matanović (42e) pour les Vatreni // Arias (2e) pour les Cafeteros

Fin de série. Invaincue depuis mars 2025 (défaite face au Brésil 2-1), la Colombie n’a pas fait le poids face à la Croatie en amical ce jeudi soir (2-1). Les partenaires de Luis Díaz avaient pourtant idéalement commencé la rencontre avec un but précoce de John Arias (0-1, 2e). Mais la réaction croate ne s’est pas fait attendre avec une frappe lointaine de Luka Vušković quatre minutes plus tard, contrée par un défenseur colombien (1-1, 6e).

Une prestation pas rassurante

Juste avant la mi-temps, les Vatreni vont enfoncer le clou. Sur un corner, Igor Matanović profite d’une sortie totalement ratée de Camilo Vargas pour faire le break d’un coup de casque (2-1, 42e). Malgré huit changements entre la 63e et la 71e et cinq tirs cadrés, la Tricolor n’est pas parvenue à renverser la vapeur. Pour la première fois depuis huit ans, la Colombie affrontera les Bleus ce dimanche.

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La liste de la Colombie pour affronter les Bleus

TM

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