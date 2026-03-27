- Amical
- Croatie-Colombie (2-1)
La Colombie défaite avant d’affronter les Bleus
Croatie 2-1 Colombie
Buts : Vušković (6e) et Matanović (42e) pour les Vatreni // Arias (2e) pour les Cafeteros
Fin de série. Invaincue depuis mars 2025 (défaite face au Brésil 2-1), la Colombie n’a pas fait le poids face à la Croatie en amical ce jeudi soir (2-1). Les partenaires de Luis Díaz avaient pourtant idéalement commencé la rencontre avec un but précoce de John Arias (0-1, 2e). Mais la réaction croate ne s’est pas fait attendre avec une frappe lointaine de Luka Vušković quatre minutes plus tard, contrée par un défenseur colombien (1-1, 6e).
Une prestation pas rassurante
Juste avant la mi-temps, les Vatreni vont enfoncer le clou. Sur un corner, Igor Matanović profite d’une sortie totalement ratée de Camilo Vargas pour faire le break d’un coup de casque (2-1, 42e). Malgré huit changements entre la 63e et la 71e et cinq tirs cadrés, la Tricolor n’est pas parvenue à renverser la vapeur. Pour la première fois depuis huit ans, la Colombie affrontera les Bleus ce dimanche.
L’occasion parfaite pour Kyk’s de devenir le meilleur buteur des Bleus ?La liste de la Colombie pour affronter les Bleus
TM