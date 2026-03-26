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Le piqué de Mbappé en vidéo

UL
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Le piqué de Mbappé en vidéo

CHAMPIONS DU MONDE !!! La France, en vert, a bien démarré son match amical contre le Brésil, en bleu. Les Bleus, en vert donc, ont débloqué la situation à la demi-heure de jeu grâce à une belle course de Kylian Mbappé, auteur d’un joli piqué devant Ederson.

56e but avec les Bleus

Après une récupération d’Aurélien Tchouaméni, puis une ouverture d’Ousmane Dembélé, le capitaine a ensuite montré sa vitesse face au pauvre Léo Pereira, joueur de Flamengo qui dispute son premier match avec le Brésil. Le Kyk’s inscrit son 56e but avec l’équipe de France. Il n’est plus qu’à un pion du record all time ever d’Olivier Giroud.

Amazing, great, beautiful !

Deschamps n'est pas fan des coupures pubs pendant les matchs

UL

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