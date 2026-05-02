Barcelone y est presque

Osasuna 1-2 Barcelone

Buts : Garcia (88e) pour Osasuna // Lewandowski (81e) et Torres (86e) pour Barcelone

Champion dès la 34e journée de Liga ? En tout cas, Barcelone est tout près du titre : en battant Osasuna ce samedi soir, les Catalans peuvent être couronnés ce week-end si le Real Madrid ne l’emporte pas contre l’Espanyol. Sinon, ce sera un peu plus tard. Car même s’il n’est pas grandiose, ce FCB a encore montré qu’il restait solide et qu’il avait suffisamment de ressources pour ne pas se casser méchamment la gueule lors de la dernière ligne droite.

Des occasions gâchées et un but pour Lewandowski

Les visiteurs ont cependant dû attendre les dix dernières minutes de la rencontre pour passer devant au score, Robert Lewandowski faisant la différence de la tête à la 81e sur un centre signé Marcus Rashford et Ferran Torres l’imitant juste après en profitant parfaitement d’une passe décisive de Fermin Lopez. Les locaux ont bien réagi avec un but de Ruben Garcia, mais il était déjà trop tard.

Ça va le faire, même sans Lamine Yamal.

Le recours d’Osasuna concernant Iñigo Martínez rejeté par la commission d’appel