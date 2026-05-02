Habib Beye pire coach des 38 derniers entraîneurs de Marseille

« À moi de me remettre en question. » Tels ont été, en partie, les propos de Habib Beye à la suite de la défaite de son Olympique de Marseille sur la pelouse de Nantes à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Et malheureusement pour l’entraîneur arrivé en février 2026 sur le banc des Phocéens, les chiffres ne lui donnent pas tort.

5 défaites en 10 matchs

En effet, le coach réalise le pire départ du club depuis 1984 et… 38 techniciens. Ainsi, en comptabilisant les dix premières rencontres de chacun, personne n’a perdu autant après cette date (cinq défaites pour le Sénégalais). Seuls trois hommes proposent un bilan plus mauvais, avant 1984 donc : Roland Gransart (1984), Luis Miro (1962) et Louis Maurer (1958).

À quand une punchline de Medhi Benatia ?

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