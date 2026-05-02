Des exilés iraniens militent pour une exclusion de leur pays de la Coupe du monde

Et si le feuilleton n’était pas encore terminé ? En marge du congrès de la FIFA qui s’est tenu à Vancouver et lors duquel Gianni Infantino et Donald Trump ont rappelé leur bromance, une trentaine d’exilés iraniens ont manifesté pour réclamer l’exclusion de leur pays du prochain Mondial et ce, alors que le président de l’instance mondiale a re-re-re-confirmé que la République islamique participerait bien au tournoi.

Suivre l’exemple russe

Interrogé par l’agence Reuters, l’un des organisateurs du rassemblement Pouria Mahmoudi a déclaré que la sélection « ne représente pas l’Iran mais le régime de la République islamique. Ils sont là pour normaliser les massacres qui ont actuellement lieu en Iran, donc non, ils ne devraient pas pouvoir participer à la Coupe du monde. »

M. Mahmoudi, qui s’est « réjoui » de voir le chef de la délégation iranienne refoulé à la frontière par les douanes canadiennes, estime qu’« il faudrait que l’on parle davantage des athlètes qui ont été tués [lors des manifestations anti-régime, NDLR], en particulier des footballeurs. La Russie a été exclue de la Coupe du monde… nous attendons donc de la FIFA qu’elle fasse de même avec l’Iran ».

Ouhla attention, c’est vaguement politique comme discours ça.