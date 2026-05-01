Un drama de plus au FC Nantes !

La télé-réalité de la saison.

Comme si le FC Nantes n’a déjà pas assez de soucis sur les terrains, il faut en plus qu’il y en ait en coulisses. Ce jeudi, le coordinateur du secteur médical du club, Nicolas-Pierre Bernot a démissionné, alors qu’il est suspecté depuis quelques jours de remonter des informations sur le vestiaire et sur le staff à la famille Kita, qui gère le club depuis Paris. Waldemar Kita, justement, n’avait pas été forcément très malin en disant ceci, il y a quelques jours, à Eurosport : « Quand quelqu’un du corps médical vous dit : « Président, il faut absolument changer cet entraîneur, on va à la catastrophe, il ne fait que des bêtises. » Je fais quoi ? »

Bernot nie en bloc

Au club depuis seize ans, Bernot a expliqué sa décision dans un communiqué publié sur Instagram. « Ma fonction nécessite des liens étroits et des échanges permanents avec mes collègues du staff médical comme avec les joueurs, coachs, responsables hiérarchiques et autres salariés. Je tiens à garantir sur ce que j’ai de plus cher que je n’ai jamais parlé au président pour critiquer seul des coachs qui sont passés au FC Nantes et pas davantage Luis Castro, avec qui j’entretenais, d’ailleurs, de très bons rapports. Je ne suis pas parfait mais je suis intègre, loyal et fidèle et je ne suis certainement pas le manipulateur machiavélique, sournois et fourbe qui a pu être décrit. M’exposer ainsi et me faire passer pour le méchant, alors que j’ai eu à cœur de tout mettre en œuvre au mieux pour le bien commun de l’entreprise dans la bienveillance et la loyauté vis-à-vis de tous est inqualifiable », a-t-il écrit.

Vendredi, en conférence de presse, Vahid Halilhodžić a apporté son soutien à son désormais ex-collègue : « Pour vous dire la vérité, je suis un peu déçu car je le connais depuis un certain moment, il a travaillé avec moi déjà quand j’étais là (lors du précédent passage à Nantes d’Halilhodžić, NDLR). Les gens se sont trompés sur lui : compétence, professionnalisme, dévouement, attachement. J’ai une grande reconnaissance de son travail. »

Vahid Halilhodžić n’a qu’un regret dans la course au maintien