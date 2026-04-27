Waldemar Kita rétropédale concernant Luis Castro

Il aurait mieux fait de tourner sept fois sa langue dans sa bouche. Dans un communiqué publié par le FC Nantes, le président des Canaris, Waldemar Kita, a rétropédalé concernant l’ancien entraîneur des Nantais Luis Castro. « Je tiens à le rappeler avec clarté : je n’ai aucune animosité vis-à-vis de Luis Castro », a ainsi annoncé le dirigeant nantais, avant de poursuivre ses compliments sur le Portugais : « Luis Castro est un homme de football et un professionnel, et il n’a jamais été dans mon intention de le dénigrer. »

Une communication qui fait suite à la réponse de l’ancien technicien dunkerquois, qui avait annoncé réfléchir à la possibilité « d’agir par les voies appropriées afin de défendre son honneur et sa réputation ».

Kita reconnaît sa responsabilité

Dans le sens de ces excuses, Kita a également reconnu la responsabilité collective dans l’échec de la saison nantaise, en commençant par son propre engagement : « Les difficultés sportives traversées cette saison sont collectives et engagent l’ensemble du club, à commencer par moi-même en qualité de président. »

L’art de s’ajouter des problèmes.

Waldemar Kita veut un nouvel entraîneur