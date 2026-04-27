Thomas Meunier veut jouer en attaque

Un poste qui ne fait pas rêver. « Moi, ça me flingue d’être arrière droit. Ça me répugne », s’amusait Thomas Meunier pour Ligue 1+ après la victoire du LOSC sur le terrain du Paris FC. Initialement, il n’était pas prédestiné à jouer derrière. Lancé en pro au Club Bruges, le natif de Sainte-Ode évoluait devant. Ce sont Georges Leekens puis Juan Carlos Garrido qui l’ont forcé à jouer plus bas.

« On avait des problèmes avec nos latéraux, et lors d’un match de Ligue Europa contre Maritimo […], j’ai mis Thomas à droite. Il n’était pas forcément à l’aise d’entrée, mais il avait été pas mal. On avait perdu 1-0 (2-1 en réalité, NDLR), mais on a tout de suite senti qu’il avait les qualités pour évoluer à ce poste », racontait Garrido pour So Foot. « Back droit », voilà le poste qui enverra le Belge au Paris Saint-Germain, à Dortmund puis à Trabzon avant d’arriver à Lille.

Tout vient à point à qui sait attendre

Ce poste-là, il ne l’aime pas. Alors Meunier prévient : « Je vous le dis clairement : avant la fin de ma carrière, je signerai dans un club pour jouer numéro 9. » À voir si un club de haut niveau testera l’idée. « J’ai été habitué à être offensif, à marquer des buts, à faire des passes, à dribbler. Et maintenant, même faire un passement de jambes… Si je perds le ballon, ça part dans mon dos, c’est terminé, il ne reste plus que le gardien », regrette l’homme aux 68 buts en carrière. En plus, le sens du but, il l’a !

Il sera peut-être plus efficace que Lukaku en pointe des Diables rouges pour la Coupe du monde…

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