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Eden Hazard a un burger à son nom

OC
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Eden Hazard a un burger à son nom

Dans la sauce. Quinze années tout pile après le « burger gate » en sélection belge, Eden Hazard a lancé son propre sandwich, en collaboration avec la chaîne de fast-food Quick. Le 3 juin 2011, une image le montrant en train de s’enfiler un burger, quelques minutes après avoir été remplacé par son coach Georges Leekens lors d’un match de sélection contre la Turquie, avait fait grand bruit au Plat Pays. Belle vision de jeu d’Eden, avec ce clin d’œil 15 ans plus tard jour pour jour.

Une partie des revenus reversés au sport belge

Décliné avec du bœuf, du poulet ou du poisson, « l’Eden » a bon fond. Une partie des recettes de ces fameux burgers sera reversée à « QuickFix », une initiative de la chaîne pour remettre à neuf des infrastructures sportives du pays. «  L’Eden ne marque pas seulement par son goût : une partie de ses recettes est reversée à QuickFix, une initiative avec laquelle nous allons rénover plusieurs terrains de sport en Belgique pour les jeunes », a indiqué l’enseigne qui ne commercialisera ces sandwichs que dans ses adresses en Belgique.

Et pour éliminer tout ça, vous pouvez faire comme Eden et vous mettre au vélo.

Belgique : une génération pour redorer

OC

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