Deschamps dans la gestion avec les finalistes de la Ligue des champions

À peine trois jours après la finale de la Ligue des champions, les six Français concernés (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez côté PSG, William Saliba côté Arsenal) ont déjà retrouvé leurs compatriotes à Clairefontaine ce mardi en vue de la préparation pour le Mondial 2026. Conscient de la fatigue physique et mentale de ses finalistes, Didier Deschamps a prévu de prendre ses précautions et de les ménager avant l’envol vers l’Amérique et Houston.

Nos 6 finalistes de la Ligue des Champions sont arrivés à Clairefontaine et ont rejoint le groupe ! 🇫🇷 pic.twitter.com/ayQGHliOES — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 2, 2026

« Repartir le temps de jeu »

« Je serai dans la gestion avec les six concernés. Encore plus pour ceux qui ont commencé le match, avec tout ce qui a pu se passer sur les plans physique et psychologique, a prévenu DD en conférence de presse ce mercredi, à la veille de la réception de la Côte d’Ivoire à Nantes. Les six joueurs de la finale de Ligue des champions sont arrivés tardivement. Je serai amené à les gérer, à répartir le temps de jeu. C’est le moment de le faire car il y a un autre match de préparation quatre jours après (contre l’Irlande du Nord à Lille le lundi 8 juin, NDLR). Les 26 sont dans de bonnes conditions. Sur d’autres, il y a des sujets à gérer comme on le fait à chaque fois. »

Parmi ces fameux « sujets à gérer », il y a évidemment le cas du roc William Saliba. Ce dernier a joué la finale en serrant les dents en raison d’une blessure au dos dont l’évolution sera surveillée de près ces prochains jours : « William va bien, il va être géré. S’il avait fallu jouer demain, je l’aurais fait jouer et il aurait été prêt à jouer. Mais il ne jouera pas, c’est de la gestion », a rassuré le sélectionneur tricolore.

Objectif : que tout le monde soit à 100% pour l’entrée en lice des Bleus face au Sénégal le 16 juin.

Près d’un quart de joueurs ne représenteront pas leur pays de naissance à la Coupe du monde