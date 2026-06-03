À une semaine du Mondial, les Iraniens n'ont toujours pas de visa

Il va falloir songer à accélérer le mouvement. Le début de la Coupe du monde se profile à grands pas et les joueurs iraniens n’ont toujours pas reçu leur précieux sésame pour rallier les États-Unis alors qu’ils y joueront leur premier match à Los Angeles, le 16 juin prochain, contre la Nouvelle-Zélande.

Cap sur le Mexique

En tout cas, ils vont bien pouvoir se rendre sur le continent américain pour préparer le début du Mondial. Dans l’attente de leurs visas, les joueurs iraniens devraient arriver au Mexique, ce dimanche. C’est en tout cas ce qu’a affirmé la fédération dans son communiqué : « L’équipe nationale iranienne […] quittera Antalya pour Tijuana à 15 h 20 le samedi 6 juin et devrait arriver au Mexique à 1 h 30 le dimanche 7 juin. » Dans un contexte diplomatique compliqué entre les deux pays, pas de stress pour le président de la Fédé, Mehdi Taj : « Le visa américain nous sera rapidement délivré ».

Règle 1 : toujours rester optimiste.

L’Iran présente sa liste pour la Coupe du monde 2026