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Bruno Genesio à l’OM : ça chauffe

OC
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Bruno Genesio à l’OM : ça chauffe

Ça bouge sur les bancs de Ligue 1. Selon les informations de Foot Mercato et de RMC Sport, Bruno Genesio va remplacer Habib Beye à l’Olympique de Marseille. L’ancien entraîneur du LOSC tenait la corde ces derniers jours, le nouveau président Stéphane Richard en ayant fait sa priorité pour son nouveau projet sportif. Après l’arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, le club olympien est en passe de compléter le triptyque qui va représenter son changement de méthode.

Un habitué de la Ligue 1

Malgré une qualification en Ligue des champions avec Lille, le technicien français avait annoncé son départ du Nord le 25 mai dernier. Le Paris FC et l’AS Monaco avaient manifesté un intérêt pour le Lyonnais, mais c’est donc l’OM qui est en passe de s’offrir la venue de « Pep ». Genesio officiera pour la quatrième fois sur un banc de Ligue 1, après Lyon, Rennes et le LOSC.

Les Olympico s’annoncent brûlants.

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OC

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