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Les prix exhorbitants dans une fan zone de Los Angeles

TM
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Les prix exhorbitants dans une fan zone de Los Angeles

Combien ? Les millions de supporters qui se sont rendus aux États-Unis pour la Coupe du monde 2026 sont encore tombés de leur chaise. Malgré le coût des parkings, des logements ou encore des transports en commun, ces derniers ne devaient pas s’attendre aux prix de la fan zone de Los Angeles.

Une photo prise par une supportrice et publiée sur X a révélé le coût d’une boisson. Spoiler : c’est encore plus cher que ce que vous imaginiez.

L’eau coûte aussi cher que le coca

Sur ce cliché, on voit que pour consommer une boisson dans cette enceinte où sont diffusés les matchs du Mondial 2026, il faut au moins débourser 7 dollars. À ce tarif, vous pouvez obtenir des sodas, mais aussi de l’eau, qui est au même prix.

Si vous préférez une bière locale sans alcool, il faudra dépenser 19 dollars. Au stade, selon les informations de RCM Sports, l’eau en bouteille coûte 6 $, et 11 $ pour un litre. Quant à la bière alcoolisée, elle est vendue 18 $. Il faut préciser qu’actuellement dans la « cité des anges », il fait entre 25 et 28 degrés l’après-midi avec un grand soleil.

« Money, money, money. »

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TM

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