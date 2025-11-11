Le prix exorbitant des parkings pour le Mondial 2026

Spoiler : non, ce n’est pas pour sauver la planète.

Si on savait déjà que, pour assister à un match de la Coupe du monde 2026, il n’allait pas falloir être trop regardant sur le montant (au moins 52 euros pour les rencontres de phase de groupes et 1 730 euros pour la finale), les spectateurs ne sont pas au bout de leurs surprises. Selon les informations de The Athletic ce lundi, la FIFA compte faire du profit grâce aux… parkings.

La rentabilité en ligne de mire

Des places de parking sont proposées au public autour de certains stades. Sans surprise, ils sont particulièrement élevés. Par exemple, pour l’AT&T Stadium du Texas, il faudra débourser 75 dollars (65 euros) pour se garer lors d’un match de poule. Pour la demi-finale, le montant grimpe à 175 dollars (151 euros). Lors de ce Mondial, l’instance du football international compte générer plus de 13 milliards de dollars de revenus.

Juteux.

Lucas Hernandez, le soldat reconnu