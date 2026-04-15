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L’augmentation dingue des tickets de transport pour la Coupe du monde 2026

TC
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L’augmentation dingue des tickets de transport pour la Coupe du monde 2026

Sortez les billets. Le coût des transports lors de la Coupe du monde 2026 pourrait exploser pour un aller-retour entre les centres-villes et les enceintes accueillant des rencontres de la compétition, selon le média The Athletic.

Le prix pourrait augmenter jusqu’à 7 fois le tarif initial pour se rendre au MetLife Stadium de New York, et le montant pourrait atteindre la barre symbolique des 100 $, pour un trajet de 29 kilomètres qui coûte actuellement 12,90 $ en période régulière. Ce nouveau tarif « spécial Coupe du monde » pourrait être mis en place par le réseau de transport du New Jersey, NJ Transit.

L’organisation préfère ne pas commenter

Pour le moment, les organisateurs ont préféré ne pas commenter cette hausse annoncée des tarifs. Un porte-parole du NJ Transit a déclaré : « Les prix des billets pour les déplacements les jours de match n’ont pas encore été finalisés et toute indication de coût ne serait que spéculation non confirmée. » Une polémique budgétaire à quelques mois d’un Mondial qui s’annonce coûteux pour les supporters souhaitant faire le déplacement.

Avions, logements, billets de match et maintenant transports en commun… le portefeuille est prêt à exploser.

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TC

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