La magie de la Coupe d’Europe. À la suite de la victoire de Crystal Palace en finale de la Ligue Conférence, ce mercredi, Evann Guessand entre dans l’histoire des Coupes d’Europe. Actuellement chez les Eagles depuis janvier, l’attaquant de 24 ans a joué la première partie de saison avec Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa. Le natif d’Ajaccio devient le premier joueur de l’histoire à remporter deux compétitions européennes la même saison.

Un prêt deux coups

Arrivé en prêt à Crystal Palace, Evann Guessand a disputé sept matchs de phase de ligue en C3 sous le maillot des Villans, et recevra prochainement une médaille. L’international ivoirien, dans le club londonien pour six mois, a poursuivi son exercice européen 2025-2026 en jouant six rencontres à élimination directe en Ligue Conférence, dont l’ultime rendez-vous contre le Rayo Vallecano (1-0).

Evann Guessand becomes the first player in history to win TWO European trophies in ONE season! 🤯🏆 pic.twitter.com/ilXoYnSMHK — talkSPORT (@talkSPORT) May 27, 2026

À jamais le premier.

Revivez Crystal Palace - Rayo Vallecano (1-0)