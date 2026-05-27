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Le club de Pogba exclu des compétitions nationales

UL
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Le club de Pogba exclu des compétitions nationales

La seule qui va bosser tout l’été, c’est la DNCG. La Direction nationale du contrôle de gestion a exclu des championnats nationaux le Stade poitevin. Pas le club de volley, quatrième de la saison régulière de Marmara SpikeLigue, mais le club de foot. Oui, celui où évolue… Florentin Pogba.

Dernier de National 2

Bons derniers du groupe A de National 2 (celui des Girondins de Bordeaux) et incapables de gagner le moindre match depuis fin mars, les Dragons ont été relégués sportivement en National 3. Cette saison, ils ont changé de coach et perdu quatre points pour avoir inscrit un mauvais joueur sur la feuille de match. La Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine doit désormais statuer sur l’avenir du club fanion de Poitiers, qui pourrait donc repartir en Régional 1, 2 ou 3.

Après les relégations de Chauvigny et Châtellerault en Régional 1, cela serait la première fois depuis la saison 2016-2017 qu’il n’y aurait pas d’équipe de la Vienne au niveau national, comme le recense La Nouvelle République. Poitiers a déjà passé cinq saisons en deuxième division. La dernière fois, c’était en 1995-1996.

Tours, Niort, Nantes, Bordeaux… : merci au Mans et à Angers pour sauver les clubs de l’Ouest.

Nils fait reporter de nombreux matchs de N2 et N3

UL

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