Une star du Mondial 2002 raconte son exil aux États-Unis

En 2004, la fédération turque de football désignait Hakan Şükür, alors meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale, de Galatasaray et de la Süper Lig, comme le meilleur joueur turc des cinquante dernières années. Vingt-deux ans plus tard, l’ancien numéro 9 l’est toujours et détient encore les mêmes records, mais doit les raconter depuis Palo Alto, en Californie, où il a trouvé refuge après s’être exilé de son pays natal en 2015. La raison : s’être opposé à un autre homme fort du pays – plus fort que lui –, le président Recep Tayyip Erdoğan.

Les gens ont peur de prononcer mon nom, tu te rends compte ? Hakan Şükür

Désormais, Hakan Şükür est persona non grata chez lui, et ses records sont condamnés à l’oubli. « Récemment, un journaliste s’est vu demander qui était le plus grand joueur turc de l’histoire. Il a répondu : ‘Il y avait autrefois un grand joueur, mais je ne peux pas citer son nom.’ Les gens ont peur de prononcer mon nom, tu te rends compte ?” », livre le demi-finaliste de la Coupe du monde 2002 dans son interview accordée à So Foot.

En cavale

À plusieurs milliers de kilomètres d’Ankara, le Turc mène aujourd’hui une vie modeste, rythmée par les galères d’argent, des lives Twitch, des séances de coaching privées et le harcèlement des médias pro-régime qui lui collent aux crampons. « Les cinq premières années, j’étais constamment en état d’alerte. J’en étais arrivé au point de ne plus prendre de photos avec mes enfants ni de sortir avec eux. C’était traumatisant », confie-t-il. Il évoque en outre sa solitude, son héritage effacé, son pays, sa famille et aussi, parce qu’on finirait presque par l’oublier, le grand joueur de football qu’il était.

Tout cela est à retrouver dans le numéro 237 de So Foot spécial Coupe du monde actuellement disponible en kiosque ou sur la boutique en ligne.

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