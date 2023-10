Une nouvelle supercoupe européenne délocalisée en Arabie saoudite

Le mercato saoudien continue.

Après les Supercoupes d’Espagne ou encore d’Italie, c’est au tour de la version turque d’être délocalisée en Arabie saoudite. Le derby intercontinental entre Galatasaray (champion en titre) et Fenerbahçe (vainqueur de la dernière Coupe de Turquie) aura en effet lieu le samedi 30 décembre au stade KSU de Riyad, la capitale saoudienne. La Fédération de Turquie de football (TFF) l’a annoncé ce vendredi dans un communiqué froid et laconique. Les dernières éditions ont eu lieu à Ankara (2015, 2019), Konya (2016, 2018, 2021), Samsun (2017) et Istanbul (2020, 2022). En 2022, le Trabzonspor d’Andreas Cornelius (doublé) a vaincu Sivasspor (4-0) au stade Atatürk.

Pour l’amour du jeu.

