Pronostic Allemagne Turquie : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Allemagne confirme son regain de forme face à la Turquie

Depuis son titre de champion du Monde 2014, l’Allemagne a progressivement reculé, comme le prouve son élimination dès la phase de groupe de la coupe du Monde 2022 au Qatar. Malgré cette contre-performance, la fédération allemande avait tout de même décidé de maintenir Hansi Flick à son poste. Mais à la suite d’une nouvelle campagne de matchs amicaux décevants, l’ancien coach du Bayern a été remercié. Pour le remplacer, les dirigeants ont misé sur Nagelsmann, autre ancien du Bayern. Pour ses débuts à la tête de la sélection, l’ancien coach de Leipzig et du Bayern a vu ses joueurs s’imposer contre les Etats-Unis (1-3). Ensuite, le Nationalelf a été tenu en échec par le Mexique (2-2). Pour parvenir à être prêt pour l’Euro 2024, Nagelsmann peut compter sur les Hummels, Rüdiger, Kimmich, Gündogan ou Fullkrug qui affiche 9 buts marqués en 11 sélection. Le buteur du BVB a marqué lors des 2 derniers matchs de son club et aussi lors du dernier rassemblement international. Très bon avec son club, Leroy Sané l’est aussi en sélection et s’impose comme le leader de cette génération. En revanche, son coéquipier bavarois Musiala est forfait.

En face, la Turquie profite de cette journée sans match pour elle dans les éliminatoires afin d’affronter l’Allemagne en amical. Les Turcs participeront au prochain Euro en Allemagne puisqu’ils sont premiers de leur poule devant le Pays de Galles et avec assez d’avance sur la Croatie qui est 3e. Sur leur parcours, les Turcs se sont seulement inclinés contre la Croatie. Dernièrement, la Turquie a pris sa revanche en s’imposant contre la sélection au Damier (0-1). Lors de la dernière journée, les Turcs se sont facilement imposés face à la Lettonie (4-0). Pour ce rassemblement, le sélectionneur Vincenzo Montella a appelé les cadres Celik, Ozcan, Calhanoglu, Kahveci et la nouvelle pépite du football turc Kerem Akturkoglu. Dans cette affiche disputée à Berlin, l’Allemagne devrait confirmer sa montée en puissance dans un match ouvert avec plusieurs buts.

