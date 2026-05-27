Deux absents de marque dans la liste des Pays-Bas

Alerte orange ! Ronald Koeman a officialisé ce mercredi la liste des 26 joueurs qui représenteront les Pays-Bas à la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord (11 juin-19 juillet). Exilé au Brésil et aux Corinthians depuis septembre 2024, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection néerlandaise Memphis Depay (55 pions en 108 sélections) sera de la partie, à l’instar du capitaine Virgil Van Dijk et des essentiels Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch. En revanche, la principale surprise du chef réside dans l’absence de Jeremie Frimpong, qui paye une saison difficile du côté de Liverpool.

Gravement blessé avec Tottenham, Xavi Simons est logiquement absent, tout comme Matthijs de Ligt, qui enchaîne les petits pépins physiques et qui n’a plus foulé une pelouse avec Manchester United depuis le 30 novembre dernier. Au rayon des belles surprises, et malgré la relégation de West Ham, Crysencio Summerville a été préféré à Emmanuel Emegha, trop souvent blessé et irrégulier avec Strasbourg cette saison.

Une liste pour mettre fin à la malédiction ?

Éternels losers avec leurs trois revers en finale (1974, 1978 et 2010), les Oranje tenteront de mettre un terme à leur malédiction. Quarts de finalistes en 2022 au Qatar, les Néerlandais, qui évolueront dans un groupe F ouvert, feront à nouveau office d’outsiders cet été. Au programme, le Japon (14 juin à 22 heures), la Suède (20 juin à 19 heures) et la Tunisie pour finir (26 juin à 1 heure du matin).

L’heure de conjurer le sort ?

Xavi Simons dégoûté de rater la Coupe du monde