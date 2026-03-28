Un futur adversaire des Bleus tombe face aux Pays-Bas

Pays-Bas 2-1 Norvège

Buts : Van Dijk (35e) et Reijnders (51e) pour les Néerlandais // Schjelderup (24e) pour les Norvégiens

Faux pas. L’une des plus belles affiches de cette trêve internationale a tourné en faveur des Oranje. Face à la Norvège, présente dans le groupe des Bleus pour la Coupe du monde (I), les hommes de Ronald Koeman ont d’abord peiné avant de renverser la vapeur ce vendredi (2-1). Privés d’Erling Haaland et de Martin Ødegaard, les visiteurs vont pourtant être les premiers à faire trembler les filets. À la retombée d’un centre, Andreas Schjelderup mystifie Denzel Dumfries avant d’enrouler parfaitement sa frappe qui vient toucher le poteau pour battre Bart Verbruggen, impuissant (0-1, 24e). Piqués, les Bataves vont rapidement réagir. Sur un corner brossé de Teun Koopmeiners, Virgil van Dijk saute plus haut que tout le monde et claque parfaitement sa tête pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 35e).

🇳🇱-🇳🇴 L'action des Pays-Bas superbement conclue par Tijjani Reijnerds et les Oranje sont devant Suivez le direct sur L'Équipe live foot > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/J2JFvhMBst — L'Équipe (@lequipe) March 27, 2026

Des absences qui pèsent lourd

Au retour des vestiaires, les Pays-Bas passent la seconde, et Tijjani Reijnders, trouvé au point de penalty par un centre de Dumfries, inscrit le but du break en nettoyant la lucarne gauche de Verbruggen (2-1, 51e). Sans leurs stars habituelles et avec un Alexander Sørloth timoré, sorti à l’heure de jeu, les Norvégiens, invaincus depuis octobre 2024, ne sont jamais parvenus à réagir, malgré la magnifique Madjer de Jörgen Strand Larsen repoussée par le portier néerlandais, et s’inclinent logiquement à presque trois mois jour pour jour d’affronter l’équipe de France, le 26 juin, à Foxborough.

Même pas peur !

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