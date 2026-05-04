L’AS Roma roule sur la Fiorentina

Roma 4-0 Fiorentina

Buts : Mancini (13e), Wesley (17e), Hermoso (34e), Pissili (58e)

Clair, net et sans bavure. À quatre journées de la fin, l’AS Roma, pourtant en difficulté cette saison, notamment en raison de tensions en interne, a prouvé qu’elle était en course pour une qualification en Ligue des champions. En éparpillant la Fiorentina façon puzzle (4-0), l’équipe de Gian Piero Gasperini s’est replacée à la cinquième place de Serie A, un point derrière la Juve et deux devant Côme.

Ils se sont rapidement mis à l’abri, rentrant aux vestiaires avec trois buts d’avance, grâce à des buts de Gianluca Mancini (1-0, 13e), Wesley (2-0, 17e), et Mario Hermoso (3-0, 34e), sur une passe de Manu Koné, toujours aussi précieux. Si la deuxième s’est jouée sur un rythme moins intense, Niccolò Pissili a permis aux siens d’enfoncer le clou (4-0, 58e) et de croire encore à une fin de saison en apothéose.

La Fio, elle, termine en eau de boudin, à la seizième place.

La Roma enfonce la Fiorentina