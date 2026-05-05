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Le match d'Ángel Di María avec Rosario interrompu à cause... d'un chien

CT
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Le match d'Ángel Di María avec Rosario interrompu à cause... d'un chien

Un envahissement de terrain inédit. Les spectateurs de la rencontre Rosario Central-Tigre, dans le tournoi d’ouverture du championnat argentin, se souviendront longtemps de ce match. Non pas à cause du score final (1-1), mais en raison d’un envahissement de terrain insolite.

Un 23e acteur très canin

Alors que les joueurs de Tigre étaient en possession du ballon, un chien s’est incrusté sur la pelouse, interrompant pendant quelques minutes la partie. L’animal en a profité pour amuser la galerie grâce à une impressionnante vivacité, qui lui a permis d’éviter les stadiers. Quelques heures avant le début du match, il avait échappé à la vigilance de sa propriétaire, en disparaissant aux abords du stade lors d’une promenade.

Le footballeur le plus rapide du monde a trouvé un concurrent de taille.

Le drôle de chambrage des supporters de Rosario Central

CT

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