Le drôle de chambrage des supporters de Rosario Central

Drôle de dame. Alors que Rosario Central réalise un excellent début de saison en Argentine, s’est de nouveau imposé face à Banfield ce samedi (2-1) et occupe pour le moment la première place du classement, ses supporters ont décidé de chambrer les voisins de Newell’s avec des poupées gonflables.

🤳 La conexión entre Ángel Di María y el Bicho Campaz para que Central lo de vuelta ante Banfield #VamosCanalla 🇺🇦💪🏼 pic.twitter.com/Xt4zq0Yf96 — Rosario Central (@RosarioCentral) March 15, 2026

S’ils ne croiseront pas le fer avec les Old Boys lors de ce tournoi d’ouverture, les supporters de Central n’ont oublié ni leur rivalité, ni la triste dernière place de groupe A occupée par Newell’s pour le moment. Les supporters du club d’Angel Di María ont donc lancé des poupées gonflables aux couleurs de Newell’s sur la pelouse du stade Gigante de Arroyito et une banderole à destination des Rojinegros.

Les stadiers ont dû être réactifs pour pouvoir tout évacuer.

Ángel Di María offre le Clásico de Rosario au Central