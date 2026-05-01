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Luis Enrique défonce ceux qui n'ont pas aimé PSG-Bayern

TJ
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Luis Enrique défonce ceux qui n'ont pas aimé PSG-Bayern

Cash pistache. Malgré le petit but d’avance des Parisiens obtenu dans un match qui fera date contre le Bayern Munich en demi-finales aller de Ligue des champions (5-4), Luis Enrique avait annoncé dès la fin avoir assisté à son « meilleur match » en tant « qu’entraîneur ». Un engouement et un grand bien fait sur le football, que n’ont pas partagé certains, dont un journaliste de RMC Sport associant cette rencontre débridée à « un symbole de l’époque TikTok », décriant le manque de rigueur tactique des deux équipes.

« Une opinion de merde »

Avant la réception de Lorient ce samedi, le coach du PSG a forcément été interrogé en conférence de presse ce vendredi sur ces quelques aigris« C’est comme la vie, il y a des avis partout. Et je pense que ce n’est pas important de respecter toutes les opinions, parce que si c’est une opinion de merde, tu n’es pas obligé de la respecter… », a balayé Enrique. « Il y a des personnes qui aiment le football joué comme ça, c’est la majorité, et j’en fais partie. Mais il y a des personnes qui n’aiment pas ça. Peu importe leur opinion, on a montré que la majorité a profité du match. Et c’est ça qui est important. »

On espère même autant de spectacle au match retour.

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TJ

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